POL-ROW: ++ Polizei klärt Einbruchserie und bittet um Hinweise zum Diebesgut ++ Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ Trickdiebstahl auf dem Discounter-Parkplatz ++

Rotenburg (ots)

Polizei klärt Einbruchserie und bittet um Hinweise zum Diebesgut

Visselhövede. In der Nacht zum Dienstag ist es in der Verdener Straße auf dem Gelände einer Tankstelle zu einem Einbruch in einen provisorischen Verkaufscontainer gekommen. Der bis dahin noch unbekannte Tatverdächtige nahm daraus Tabakwaren mit. Erste Ermittlungen führten die Beamten der Polizeistation Visselhövede zu einem jungen Mann. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde die Beute dieser und weiterer Taten gefunden. Außerdem entdeckten die Beamten einen Hydrantenschlüssel (Foto). Auch dieses Werkzeug dürfte aus einer Straftat stammen, die vermutlich noch nicht angezeigt wurde. Personen, denen ein solcher Schlüssel gestohlen worden ist, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 oder 04262/95908-0 bei der Polizei in Rotenburg oder Visselhövede.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Verdener Straße sind am Mittwochmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 13 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass der 36-jährige Fahrer eines Toyota vor ihm von der Verdener Straße in die Kurze Straße abbiegen wollte. Er fuhr mit seinem Opel auf den Wagen des Vordermannes auf. Der Fahrer des Toyota und seine 29-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa viertausend Euro.

Trickdiebstahl auf dem Discounter-Parkplatz

Sittensen. Am Mittwochvormittag ist eine 84-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Stader Straße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein ihr unbekannter Mann hatte die Senioren auf Englisch angesprochen und sie darauf hingewiesen, dass ein Haufen Kleingeld auf der Straße neben der Beifahrerseite liegen würde. Die Frau stieg aus dem Fahrzeug aus, um sich das anzuschauen. Als der Unbekannte wieder weg war, bemerkte die 84-Jährige, dass sie bestohlen worden war. Vermutlich hatte der Fremde oder ein Komplize ihre Handtasche und auch den Einkaufsbeutel gestohlen.

Traktorenteile auf Autobahnparkplatz gestohlen

Regesbostel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Autobahnparkpatz Stellheide Fahrzeugteile gestohlen. Von Traktoren, die auf einem Tieflader standen, montierten sie vier Oberlenker ab. Sie nahmen die Teile und auch eine dazugehörige Ratsche mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro.

