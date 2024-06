Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2024 - Polizei schließt Einsatzplanung ab und ist bereit ++

Rotenburg (ots)

Hurricane 2024 - Polizei schließt Einsatzplanung ab und ist bereit

Rotenburg/Scheeßel. Auch in diesem Jahr werden 400 Mitarbeitende der Polizei dazu beigetragen, den Rahmen und die Sicherheit auf einem der größten, deutschen Musik-Festivals zu gewährleisten. Vieles ist Routine und doch haben Polizeirätin Ann-Katrin Behr, Polizeihauptkommissarin Anja Otten und Polizeikommissar Niklas Vogler aus dem Einsatzbereich der Polizeiinspektion Rotenburg mehrere Wochen mit der Planung für das Event verbracht. Der Polizeieinsatz am Eichenring ist der größte in der Polizeidirektion Lüneburg und einer der größten in Niedersachsen. Neben vielen Einsatzkräften aus der eigene Inspektion werden Kolleginnen und Kollegen aus ganz Niedersachsen ab Donnerstag am Eichenring und entlang der Anfahrtrouten ihren Dienst versehen.

Genau wie die Veranstaltung ist auch der Polizeieinsatz seit 1997, dem Jahr des ersten Hurricane-Festivals, gewachsen. Aus der kleinen Holzbarracke, in die Einsatzleitung viele Jahre die polizeilichen Geschicke steuerte, ist man mittlerweile in ein festes Gebäude mit mondernster Technik umgezogen. Gesamteinsatzleiter ist auch in diesem Jahr Polizeidirektor Jörg Wesemann. Gemeinsam mit Polizeioberrätin Katrin Jäger (Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes) und Polizeirätin Ann-Katrin Behr (Leiterin Einsatz) wird er im Wechsel im Tag- und Nachtdienst am Eichenring vor Ort sein.

Um sich einen Gesamteindruck zu machen, haben sich für Freitag Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens, Landespolizeipräsident Axel Brockmann und Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring angesagt. Sie werden vor allem mit Einsatzkräften sprechen und an einer der täglichen Behördenbesprechungen mit dem Veranstalter teilnehmen. Diese Runde ist über Jahre zusammengewachsen und krisenerprobt.

Aktuelle Informationen und Highlights bekommen Festivalgäste wie schon in den vergangenen Jahren vom Social Media Team der Polizeiinspektion Rotenburg. Auf den eigenen Accounts auf Instagram (https://www.instagram.com/polizei.rotenburg/) und Facebook (https://www.facebook.com/Polizei.ROW/) werden wieder wichtige Verkehrsinformationen, nützliche Verhaltenstipps für alle Fälle und spannende Eindrücke gepostet.

In diesem Jahr dürfte die Anfahrt zum Eichenring entspannter verlaufen. 2023 mussten einige Baustellen im Anreiseverkehr nach Scheeßel umfahren werden. Auf allen Strecken sollte es diesmal nicht zu Behinderungen kommen. Trotzdem bittet die Polizei der Beschilderung des Veranstalters, die sich auch auf den Eintrittstickets wiederfindet, zu folgen.

Für Festivalgäste, die am Eichenring polizeiliche Hilfe benötigen, ist direkt am Gelände an der Landesstraße wieder eine Mobile Wache eingerichtet. Rund um die Uhr stehen hier Beamtinnen und Beamte zur Verfügung.

