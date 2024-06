POL-ROW: ++ Präventionstipps auf Terminzettel ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Präventionstipps auf Terminzettel

Rotenburg (ots)

Präventionstipps auf Terminzettel

Rotenburg. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern des Präventionsrates der Stadt Rotenburg und dem Lions Club Rotenburg (Wümme) geht die Rotenburger Polizei bei der Prävention von Telefonbetrügereien jetzt neue Wege. Die Beamten ließen sich dabei von einer Idee ihrer Lüneburger Kollegen inspirieren. Vor allem ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Betrugsmaschen. Angebliche Enkel, die kurzfristig große Bargeldsummen benötigen, falsche Polizeibeamte, die sich plötzlich melden und nach den persönlichen Verhältnissen der Senioren fragen und Menschen, die die Angerufen mit Schockabrufen verunsichern, versuchen mit immer neuen Maschen an das Geld der Betroffenen zu kommen. Um nicht Opfer eines solchen Betruges zu werden, rät die Polizei dringend, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen. Als kleine Gedankenstütze verteilten die Beamten jetzt Terminzettel an Friseure, Ärzte, Physiotherapeuten und auch an örtliche Autohäusern. Darauf stehen wichtige Verhaltenshinweise. Die bunten Zettel mit den Tipps sollen den Senioren besonders ins Auge fallen, wenn sie beispielsweise am Kühlschrank oder an einer Pinnwand hängen.

