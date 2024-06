Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Garagenbrand in der Schillerstraße - Polizei bittet um Hinweise ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ 26-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Nach Garagenbrand in der Schillerstraße - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. Am vergangenen Wochenende ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Brand in einer Garage an der Schillerstraße gekommen. Zeugen hatten das Feuer kurz nach Mitternacht bemerkt und den Bewohner des Hauses verständigt. Die alarmierte Visselhöveder Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Nach ersten Ermittlungen soll in der Nacht ein grauer oder schlammfarbener Transporter bzw. Sprinter mit eingeschaltetem Warnblinklicht in Höhe des Brandortes gestanden haben. Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 04261/947-0 oder 04262/95908-0 bei der Polizei in Rotenburg oder Visselhövede.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rotenburg. Unter Alkoholeinfluss hat eine 60-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in der Harburger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau wollte gegen 18 Uhr mit ihrem Wagen aus der Straße Siedenmarsch nach links in die Harburger Straße einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Opel einer 23-Jährigen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa viertausend Euro. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizisten, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Das bestätigte ein Atemalkoholtest: mehr als 1,4 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und später auch ihren Führerschein abgeben.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Rotenburg. Mit knapp 1,5 Promille ist ein 32-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Kurz nach 19 Uhr waren die Beamten im Waldweg auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Im Gespräch mit dem Fahrer bemerkten sie schnell, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

26-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Heeslingen. Beamte der Zevener Polizei haben am Dienstnachmittag einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 14 Uhr war ihnen in der Marktstraße der BMW des Mannes aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle erkannte die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest und die Aussagen des 26-Jährigen bestätigten den ersten Eindruck. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in der Zevener Straße - Täter bleiben ohne Beute

Scheeßel. Am Dienstagvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Zevener Straße eingebrochen. Zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe ein und kletterten in die Wohnung. Dort suchten die Unbekannten nach Beute. Gefunden haben sie aber nichts.

Taschendiebe im Discounter

Scheeßel. Am Dienstagmittag ist ein 88-jähriger Lauenbrücker beim Einkauf in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Während sich der Mann gegen 12 Uhr in dem Geschäft aufhielt, gelang es den Tätern seine braune Ledergeldbörse aus der offenen Jackentasche zu stehlen. Darin befand sich Bargeld und eine Bankkarte.

Unbekannte stehlen Jagdhochsitz - Polizei bittet um Hinweise

Hainhorst. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen mobilen und auf einem Fahrgestell montierten Jagdhochstand gestohlen. Damit befuhren sie den Verbindungsweg von Hainhorst nach Lüdingen. Nach etwa 500 Metern kippte der Hochstand auf die Seite. Die Täter ließen ihn beschädigt als Verkehrshindernis auf der Straße zurück und machten sich aus dem Staub. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro und hofft unter Telefon 04262/95908-0 auf Hinweise.

Diebstahl aus Neubau und Einbruch in Tankstelle

Visselhövede. Werkzeuge, eine Kabeltrommel, eine Kühltasche, eine Grillabdeckung von "Weber", eine Taschenlampe, einen Feuerkorb und einen Koffer voller Schrauben haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus einem Neubau an der Verdener Straße gestohlen. Die Visselhöveder Polizei geht davon aus, dass die gleichen Täter auch für eine weitere Tat in der Nachbarschaft verantwortlich sein dürften. Auf dem Gelände einer Tankstelle brachen sie einen Verkaufscontainer auf und nahmen daraus vermutlich Nahrungsmittel mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell