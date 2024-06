Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bus fährt gegen Außenspiegel - Polizei bittet um Hinweise ++ Diesel gestohlen ++ 24-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Bus fährt gegen Außenspiegel - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer möglichen Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Scheeßeler Straße in Höhe des Friedhofs ereignet haben soll, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Demnach sei ein Schulbus gegen 14.40 Uhr zu dicht an einem geparkten Lkw vorbeigefahren und habe dabei einen Außenspiegel beschädigt. Möglicherweise hat der unbekannte Verursacher die Kollision nicht bemerkt, denn er fuhr weiter. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04282/59414-0.

Diesel gestohlen

Heeslingen. Diesel im Wert von 400 Euro haben unbekannte Täter im Lauf des vergangenen Wochenendes auf einer Baustelle in der Osterheeslinger Straße, etwa 400 Meter hinter dem Ortseingang gestohlen. Aus dem Tank eines Kettenbaggers ließen sie den Kraftstoff vermutlich in Kanister laufen und transportierten die Beute dann in einem Fahrzeug ab.

24-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Unter Kokain- und THC-Einfluss ist ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten die Fahrt des jungen Mannes gegen 2.20 Uhr in der Glockengießer Straße. Im Gespräch erkannten sie bei dem 24-Jährigen Anzeichen, die auf den Konsum vom Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

