Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pressekonferenz zum Vorrundenspiel Serbien gegen England

Press Conference for the Group Stage Match Serbia vs. England

Gelsenkirchen (ots)

Medieneinladung vor dem ersten Spieltag in Gelsenkirchen

Am Sonntag, 16. Juni 2024, wird das erste Vorrundenspiel der UEFA EURO 2024TM in Gelsenkirchen ausgetragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Bereits weit vorher werden sich viele Fans in der Stadt aufhalten. In einem Pressegespräch werden die geplanten Events beim Public Viewing im Amphitheater, den Fan Meeting Points und in der Fan Zone vorgestellt. Außerdem gibt es noch Hinweise zu Öffnungszeiten und Anreise.

An dem Pressegespräch am

Freitag, 14. Juni 2024, um 15 Uhr,

Hans-Sachs-Haus, HOST CITY MEDIA CENTRE GELSENKIRCHEN, Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen.

nehmen teil:

Peter Both, Leitender Polizeidirektor Gelsenkirchen

Sven Srol, Polizeidirektor Bundespolizei

Wilhelm Weßels, Leiter EM-Büro der Stadt Gelsenkirchen

Jörg Konietzka, Mobilitätskoordinator EURO 2024 Stadt Gelsenkirchen

Ansgar Stening, Sicherheitskoordinator EURO 2024 Stadt Gelsenkirchen

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

Media Invitation Ahead of the First Matchday in Gelsenkirchen

On Sunday, June 16, 2024, the first group stage match of UEFA EURO 2024TM will take place in Gelsenkirchen. Kick-off is at 9:00 PM. Fans will already be gathering in the city well before the match. During a press briefing, the planned events for public viewing at the amphitheater, fan meeting points, and the fan zone will be presented. Additionally, there will be information on opening hours and transportation.

The press briefing will be held on:

- Date: Friday, June 14, 2024

- Time: 3:00 PM

- Location: Hans-Sachs-Haus, HOST CITY MEDIA CENTRE GELSENKIRCHEN

- Address: Ebertstraße 11, 45879 Gelsenkirchen

Participants include:

- Peter Both, Chief Police Director of Gelsenkirchen

- Sven Srol, Chief Police Director of the Federal Police

- Wilhelm Weßels, Head of the EM Office for the City of Gelsenkirchen

- Jörg Konietzka, Mobility Coordinator for EURO 2024 in Gelsenkirchen

- Ansgar Stening, Security Coordinator for EURO 2024 in Gelsenkirchen

Media representatives are warmly invited to cover the event.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell