POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Unfallflucht in Schramberg - Polizei sucht Zeugen (14.09.2024)

Konstanz (ots) - Am Freitag, den 13. September 2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der L171 in Hüfingen, im Bereich der Einmündung Mollensteinstraße, ein Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren in einen Kreisverkehr einen vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zur Kollision. Der ...

mehr