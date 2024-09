Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht (14.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitag, den 13. September 2024, zwischen 09:40 Uhr und 10:51 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Waffenschmiede am Romäusring in Villingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen Seat Cupra Formentor. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Am Fahrzeug des Geschädigten entstanden Kratz- und Schleifspuren entlang der gesamten Beifahrerseite. Zudem konnten weiße Lackantragungen am beschädigten Fahrzeug festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721-6010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell