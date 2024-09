POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autorennen

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Donnerstag (26.09.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Ulmer Landstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 22.15 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der Ulmer Landstraße unterwegs. Auf Höhe der Boschstraße fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in die Kreuzung und kollidierte mit der 18-Jährigen. Hierbei drehte sich das Auto der 18-Jährigen. Der bislang ...

