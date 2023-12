Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an SB-Automat

Mayen (ots)

St. Johann. Am Freitag, 01.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen 10:00 und 22:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung am SB-Automaten "Herr Anton" in Sankt Johann. Bislang unbekannte Täter versuchten augenscheinlich die Glasscheibe des Automaten zu zerstören, um an den Inhalt zu gelangen. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell