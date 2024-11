Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Einbruch

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Unfall an Kreuzung

Nachdem ein VW-Fahrer einen Mercedes-Fahrer am Donnerstagmittag an einer Einmündung bei Weikersheim übersah, kam es zu einem Unfall. Ein 45-jähriger VW-Fahrer bog von der Kreisstraße 2853 aus Elpersheim kommend nach links in Richtung Weikerheim auf die Kreisstraße 2858 ab. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er hierbei den von links kommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Der verunfallte Mercedes musste abgeschleppt werden.

Werbach: Einbruch in Frischemarkt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde in Werbach - Wenkheim in einen Frischemarkt eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam in den Markt im Wiesenweg und entwendeten Tabakwaren, einige Flaschen Alkohol sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

