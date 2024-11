Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufrufe und Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Seckach-Klinge: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag haben Unbekannte eine Fensterscheibe der St. Bernhard Kirche in Seckach-Klinge zerstört. Die Fensterscheibe befand sich neben dem Eingangsbereich. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Da der genaue Hergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Ravenstein: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Osterburken zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines VWs fuhr hinter einem Lkw auf die Autobahn ein. Als der Laster vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechselte, zog der VW-Fahrer unvermittelt vom Beschleunigungsstreifen über die rechte Spur, auf den linken Fahrstreifen, um den Lkw zu überholen. Hierbei übersah der 44 Jahre alte Fahrer des VWs einen auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Hyundai. Der 29-jährige Lenker des Hyundais konnte nicht mehr reagieren und fuhr dem VW bei rund 140 km/h nahezu ungebremst auf. Der 29-Jährige, sowie ein 45 Jahre alter Insasse des VWs wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Buchen: Verkehrsunfall beim Überholen

Zwei leicht verletzte Personen sowie zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 523 bei Buchen. Ein 32-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem Audi von Langenelz in Richtung der Bundesstraße 27 unterwegs. Nachdem ein vor ihm fahrendes Auto ein vorausfahrendes Taxi überholte, setzte auch der Audi-Lenker zum Überholvorgang an. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Mercedes eines 57-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Buchen sucht in diesem Zusammenhang noch nach Zeugen des Unfallhergangs. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Seat landet auf dem Dach

Bei einem Unfall am Freitagmorgen bei Buchen wurde eine 41 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau war gegen kurz nach 6 Uhr auf der Landesstraße 522 von Altheim in Richtung Rinschheim unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Seat verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich, bevor er schließlich auf dem Dach im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Seat musste abgeschleppt werden. Die daran entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell