POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallfluchten, Widerstände gegen Polizeibeamte, Einbrüche, Fahrzeugbrand

Kirchardt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Donnerstagabend kam es auf dem Parkplatz gegenüber dem Kindergarten Birkenbach in der Goethestraße in Kirchardt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin parkte ihr Fahrzeug gegen 18:40 Uhr auf dem Parkplatz, als gegen 19:55 Uhr ein lauter Knall zu hören war. Augenzeugen konnten beobachten, wie ein silberfarbener Kombi die Unfallstelle verließ. Das genaue Modell sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs sind bisher nicht bekannt. Zur Tatzeit fanden in der Umgebung mehrere Veranstaltungen statt, darunter ein Yoga-Kurs und ein Laternenumzug. Die Polizei Eppingen bittet um Hinweise zur Identität des Unfallverursachers. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 6095-0 zu melden.

Heilbronn: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Besigheimer Straße in Heilbronn gerufen. Ein 18-jähriger, mutmaßlich alkoholisierter junger Mann hatte in der Wohnung seiner Großmutter randaliert. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Nachdem ihm die Ingewahrsamnahme angedroht worden war, leistete der junge Mann auf dem Weg zur Polizeidienststelle erheblichen Widerstand. Er stemmte sich den Beamten entgegen und beleidigte sie verbal. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz kein Polizeibeamter verletzt. Der junge Mann selbst trug eine Schürfwunde im Gesicht davon. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Heilbronn: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Ruhestörung

In der Nacht zu Freitag kam es im Bereich der Austraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung. Ein Zeuge meldete zudem, dass eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sei. Die Polizeistreife konnte den Mann schließlich in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Industrieplatz antreffen. Auf Anweisung der Polizei legte der Mann die Schreckschusspistole ab, widersetzte sich jedoch den weiteren Maßnahmen und leistete erheblichen Widerstand. Er trat nach den Beamten und beleidigte diese verbal. Während des Transportes zur Dienststelle setzte der Mann seine Widerstandshandlungen fort, es kam jedoch zu keinem Sachschaden. Die Beamten trugen leichte Verletzungen davon, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Neuenstadt/L1088: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Landesstraße 1088 bei Neuenstadt am Kocher zu einem Verkehrsunfall, nach dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW Kombis geriet zunächst von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und kam nach rund 80 Metern zum Stehen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin zu Fuß. Der Sachschaden an der Leitplanke sowie am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der BMW wurde abgeschleppt und die Polizei Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neckarsulm unter 07132 93710 zu melden.

Weinsberg: Einbruch in Lagerplatz einer Gartenbaufirma

In der Zeit vom 31. Oktober bis zum 7. November 2024 drangen Unbekannte auf das gesicherte Lagergelände einer Gartenbaufirma in der Weidachstraße in Weinsberg ein. Durch das Lösen zweier Verbinder eines Bauzauns verschafften sich die Täter Zugang und entwendeten mehrere schwere Baumaschinen, darunter eine Rüttelplatte, im Gesamtwert von rund 6.000 bis 7.000 Euro. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten geht die Polizei davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und ein Fahrzeug zum Abtransport der Maschinen verwendet wurde. Die Polizei Weinsberg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 99200 zu melden.

Neudenau: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag kam es in der Lindenstraße in Neudenau zu einem Wohnungseinbruch. In der Abwesenheit der Bewohner verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu dem Einfamilienhaus, indem sie eine Scheibe auf dem Balkon im Obergeschoss einschlug. Die Videoaufzeichnungen der Überwachungsanlage legen nahe, dass die Tat gegen 13.50 Uhr stattgefunden hat. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und mehrere EC-Karten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lindenstraße oder Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 an den Polizeiposten Neuenstadt zu wenden.

Bad Rappenau: Mercedes brennt vollständig aus

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau gemeldet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren Mercedes den der Besitzer vor einer Werkstatt abgestellt hatte. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der 35-jährige Besitzer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Feuerwehr Bad Rappenau war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

