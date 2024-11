Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfall mit leichtverletztem E-Scooter-Fahrer

Nachdem es am Donnerstagnachmittag in Bad Mergentheim zu einem Unfall kam, musste ein E-Scooter-Fahrer ins Krankenhaus. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 61-jährige BMW-Fahrerin auf einen Parkplatz in der Johann-Hammer-Straße und übersah dabei einen 15-Jährigen, der von rechts kam. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 15-Jährige leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein gesamter Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Bad Mergentheim: Unfall nach Bewusstlosigkeit

Weil eine 64-Jährige am Donnerstagabend ihr Bewusstsein beim Autofahren verlor, kam es in Bad Mergentheim zu einem Unfall. Die 64-Jährige fuhr mit ihrem Opel auf der Würzburger Straße und verlor aufgrund einer inneren Ursache das Bewusstsein und dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel rollte über die Gegenfahrbahn und kam nach einem Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß abgestellten VW auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Die 64-Jährige musste reanimiert werden und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Bad Mergentheim: Unfall auf Verzögerungsstreifen

Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Verzögerungsstreifen in Bad Mergentheim zu einem Unfall, der einen Sachschaden im vierstelligen Bereich zur Folge hatte. Eine 30-jährige VW-Fahrerin befand sich auf der Herrenwiesenstraße stadtauswärts auf dem Verzögerungsstreifen in Richtung Edelfingen. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer befand sich ebenfalls auf der Herrenwiesenstraße auf der Fahrbahn in Richtung des Kreisverkehrs. Er wechselte auf den nach rechts und übersah dabei das Fahrzeug der 30-Jährigen, es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von rund insgesamt 6.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht Zwischen vergangenem Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr kam es zu einem Unfall, nachdem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der unbekannte Fahrzeuglenker befand sich im "Unterer Graben" in Bad Mergentheim an einer Einmündung. Beim Abbiegen nach rechts touchierte er einen Pflanzenkübel, der im Einmündungsbereich als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg steht. Der Schaden am Pflanzenkübel beträgt rund 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum Verursacher sagen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Unfall mit Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag in Wertheim auf die Gegenfahrbahn geriet und somit einen Unfall verursachte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unbekannte befand sich auf der Landesstraße 2310 und geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 30-jähriger Toyota-Fahrer wich dem Unbekannten aus und kam dadurch ins Schleudern, überfuhr die komplette Fahrbahn nach links und kollidierte mit einem Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich bei dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden, wenn sie sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell