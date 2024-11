Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Minibagger gestohlen, Raser muss Führerschein abgeben, Unfall mit Linienbus, Autofahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Heilbronn (ots)

Eppingen: Minibagger gestohlen

Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr wurde in Eppingen am Himmelreichweg ein auf einem Lagerplatz abgestellter Minibagger im Wert von rund 30.000 Euro entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr bemerkt. Da der Bagger mit einem GPS-Sender ausgestattet war, konnte das Gerät unbeschädigt und verschlossen am Ortsrand von Schwaigern-Stetten auf einem Parkplatz aufgefunden werden. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Verdacht auf illegales Autorennen - Führerschein und Handy beschlagnahmt

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht beobachtete eine Streifenbesatzung auf der Fügerstraße in Heilbronn einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer, der in Richtung Europaplatz stark beschleunigte und mehrfach driftete. Der Fahrer missachtete anschließend zwei rote Ampeln und setzte seine Fahrt in rasantem Tempo fort. Die Polizeibeamten hielten den Mann wenig später an und führten eine Kontrolle durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden der Führerschein und das Mobiltelefon des 25-Jährigen beschlagnahmt.

Heilbronn: Zusammenstoß von PKW und Linienbus - Fahrgast verletzt Am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr kam es auf der Sontheimer Straße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Linienbus im Kreuzungsbereich Friedrich-Dürr-Straße kollidierten. Ein 77-jähriger Autofahrer hatte beim Linksabbiegen in die Friedrich-Dürr-Straße den aus der Gegenrichtung kommenden Linienbus übersehen. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Busfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall stürzte eine 64-jährige Businsassin und zog sich Prellungen zu. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Heilbronn: Autofahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 09.45 Uhr ereignete sich auf der Paul-Göbel-Straße in Heilbronn ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger PKW-Fahrer, der mit einem Anhänger unterwegs war, bog von der Sichererstraße in die Paul-Göbel-Straße ab und wechselte kurz darauf die Fahrspur. Hierbei übersah er einen von hinten herannahenden VW, dessen Fahrer den Fahrstreifenwechsel nicht mehr rechtzeitig bemerkte und in die Seite des Volvos prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW etwa 50 Meter weitergeschleudert, bevor er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der 24-jährige Fahrer erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

