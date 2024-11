Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

B19/Rengershausen: Unfall auf Bundesstraße

Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 19 bei Rengershausen am Mittwochmorgen. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen acht Uhr die B19 bei Rengershausen in Fahrtrichtung Stuppach. Als diese verkehrsbedingt halten musste, scherte ein 75-Jähriger mit seinem Mercedes aus, um die 28-Jährige zu überholen. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer dies vermutlich und scherte ebenfalls aus, um an einem stehenden Baustellfahrzeug vorbeizufahren und es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Am vergangenen Dienstag mussten zwei Personen feststellen, dass ihre Fahrzeuge, welche in Tauberbischofsheim abgestellt waren, beschädigt waren. Die beiden hatten ihren Audi und Mercedes auf einem Parkplatz bei Stockgewann zwischen VS und MAFI abgestellt und stellten Steinschläge auf der Motorhaube, an der Windschutzscheibe und der Heckstoßstange fest. Wie dies passiert ist, ist bislang unklar, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht, die die Tat oder die Täter am Dienstag beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfall an Einmündung

Nachdem ein Lkw-Fahrer kurz unaufmerksam war, kam es auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen zu einem Unfall am Mittwochmorgen. Ein 55-Jähriger musste gegen 17.30 Uhr verkehrsbedingt an der Einmündung der B292 in die B290 in Königshofen warten. Dies erkannte ein Lkw-Fahrer wohl zu spät und fuhr dem Audi von hinten auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell