POL-HN: Landkreis Heilbronn: Fahndungserfolge bei Großkontrolle

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Fahndungserfolge bei Großkontrolle Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Zolls und der Bundespolizei eine Großkontrolle an der Autobahn 81 durch. Im Rahmen der Kontrolle mit dem Schwerpunkt Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden auf der Tank- und Rastanlage Wunnenstein-West im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 17 Uhr 132 Fahrzeuge, 316 Personen sowie 422 Dokumente überprüft. In diesem Zeitraum konnten sechs zur Fahndung ausgeschriebene Personen angetroffen werden. Bei zwei von ihnen bestand ein Haftbefehl. Außerdem wurden fünf Verstöße gegen die FahrpersonalVO, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und diverse Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zwei der kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Für vier Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis aus Verkehrssicherheits- oder Umweltgründen erloschen. Ein Pkw wurde sichergestellt. Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte Sicherheitsleistungen in Höhe von 460 Euro.

