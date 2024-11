Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Frau bei Unfall verletzt, Baumaschinen aus Anhänger gestohlen

Heilbronn (ots)

Kupferzell: 66-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Relativ glimpflich ging ein Unfall für eine 66-Jährige am Dienstagnachmittag bei Kupferzell aus. Die Frau befuhr mit ihrem Suzuki gegen 16 Uhr die Landesstraße 1036 von Neuenstein in Richtung Hohebuch und kam auf Höhe der Abzweigung nach Waldenburg aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und kam schließlich im Bankett zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus den Pkw befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Suzuki wir auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Öhringen: Baumaschinen aus Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem bislang unbekannte Langfinger zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen zwei Anhänger in Öhringen aufgebrachen und daraus Baumaschinen entwendeten, sucht die Polizei Zeugen. Die beiden Anhänger waren auf dem Lagerplatz einer Baufirma in der Friedrichsruher Straße abgestellt. Der Wert des Diebsguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 0791 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell