POL-HN: Neckarsulm: Langjähriger Revierleiter in den Ruhestand verabschiedet

Seit Anfang November steht eine neue Chefin an der Spitze eines der personalstärksten Polizeireviere im Präsidiumsbereich. Kriminaloberrätin Ute Scholpp hat die Amtsgeschäfte von Polizeidirektor Bernhard Mai übernommen. Nach 15 Jahren an der Spitze des Polizeireviers Neckarsulm wurde Polizeidirektor Bernhard Mai am Dienstag, den 5. November 2024, im Rahmen einer Feierstunde im Zweiradmuseum Neckarsulm offiziell von Polizeipräsident Frank Spitzmüller in den Ruhestand verabschiedet. Bernhard Mai tritt im Alter von 61 Jahren nach über 43 Jahren im Dienst der Polizei seine Pension an. In das Amt der neuen Neckarsulmer Revierleitung setzte Polizeipräsident Frank Spitzmüller Kriminaloberrätin Ute Scholpp ein, die vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg nach Neckarsulm wechselt.

In seiner Ansprache würdigte Polizeipräsident Spitzmüller die Leistungen des Polizeidirektors. Die täglichen Herausforderungen, die in einem der personalstärksten Reviere im Präsidiumsbereich gegeben sind, hat der Revierleiter mit Bravour gemeistert und mit seinem Team erfolgreich bewältigt. Bernhard Mai stand trotz der hohen Arbeitsbelastung als Leiter des Polizeireviers Neckarsulm stets in engem Kontakt zur Stadt Neckarsulm, der Justiz, benachbarten Blaulichtorganisationen und vielen weiteren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und war dadurch ein wichtiges Bindeglied. "Durch seine Pensionierung entsteht hier eine Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird", so Polizeipräsident Spitzmüller im Rahmen der Verabschiedung. Mit 85 Neckarsulmer Kolleginnen und Kollegen sorgte Bernhard Mai für die Sicherheit von mehr als 110.000 Menschen in 16 Städten und Gemeinden in einem 390 Quadratkilometer umfassenden Revierbereich.

Nun übernimmt Ute Scholpp, nach 21 Dienstjahren in zahlreichen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg, die Revierleitung in Neckarsulm. Die 40-Jährige war zuvor in diversen Führungspositionen bei der Kriminalpolizei der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg eingesetzt und konnte dort bereits viel Erfahrung sammeln. Aber auch als Leiterin des Ermittlungsdienstes des Polizeireviers Esslingen und als Frau an der Spitze der Landeskriminalprävention beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg konnte sie ihre Führungsqualitäten bereits unter Beweis stellen. Für die kommenden Aufgaben sprach der Polizeipräsident der neuen Revierleiterin sein vollstes Vertrauen aus. "Ich wünsche Frau Scholpp, der toporganisierten Powerfrau und Mutter von zwei Söhnen, viel Freude und Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe", so Frank Spitzmüller in seiner Ansprache.

Bei der Feierstunde zum Amtswechsel dankten nach der Begrüßung durch die Leiterin der Schutzpolizeidirektion, Leitende Polizeidirektorin Eva Weispfenning, auch Bürgermeister Steffen Hertwig und der Personalratsvorsitzende Jörg Reutter in ihren Grußworten dem ehemaligen Revierleiter Mai für seinen Einsatz. Die Nachfolgerin Scholpp hießen sie herzlich willkommen und wünschten ihr viel Erfolg für die bevorstehenden Herausforderungen.

