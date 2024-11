Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Höpfinger Gaststätte

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Sonntag oder Montag stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in Höpfingen ein. Zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 14.30 Uhr am Montagnachmittag verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Heidelberger Straße. Im Inneren öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Spielautomaten und traten dann unerkannt die Flucht an. Über die Höhe des Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell