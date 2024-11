Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Brandstiftung, Fahrzeug- und Garagenbrand

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Wimpfen einzubrechen. Gegen 19 Uhr betraten die Unbekannten das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Oststraße und versuchten die Terrassentüre und ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Aus bislang unbekanntem Grund brachen die Täter ihr Vorhaben ab und entfernten sich ohne Diebesgut von dem Grundstück in unbekannte Richtung. Nachdem der Inhaber des Hauses eine Benachrichtigung auf sein Handy bekam, dass sich jemand auf seinem Grundstück befand, verständigte er die Polizei. Vor Ort verlief die Suche nach den Tätern erfolglos. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer konnte zu der Zeit etwas Verdächtiges beobachten? Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Widdern: Brandstiftung an Gartenhütte

In der Nacht auf Samstag wurde eine Gartenhütte in Widdern vermutlich in Brand gesetzt. Gegen 23.30 Uhr stellte der Inhaber eines Grundstückes in der Hauptstraße fest, dass seine Gartenhütte brannte. Er konnte den Brand ohne die Feuerwehr löschen. Als er merkte, dass an seinem Fahrzeug zusätzlich noch die Luft aus zwei Rädern abgelassen worden war, verständigte er die Polizei und berichtete von dem Brand und den Fahrzeugreifen. Nach bisherigem Stand ist auszuschließen, dass der Brand durch elektronische Geräte ausgelöst wurde. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Polizei ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, die etwas beobachten konnten und Angaben zu einem Täter machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Nummer 07132 93710 zu melden.

Talheim: Einbruch und versuchter Einbruch in Wohnungen Am Sonntagabend kam es zu Einbrüchen in Wohnungen in Talheim. Zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein Wohngebäude in der Hölderlinstraße. Dort durchwühlten die Täter zwei Räume und entnahmen diversen Schmuck sowie Silbermünzen. Was außerdem entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Täter gelangten in eine weitere Wohnung im Selben Haus und durchwühlten auch dort alle Räume. Was entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Durch den Aufbruch des Fensters entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Gegen 19.30 Uhr konnte die Bewohnerin einer Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße einen Schlag gegen die Jalousie vernehmen. Sie sah durch ein anderes Fenster eine Person davonrennen, die vermutlich durch das Einschalten eines Lichts gestört wurde. Die Polizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten sich auf dem Revier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Abstatt: Fahrzeugbrand auf der A81

Im stockenden Verkehr kam es am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr auf der A81 bei Abstatt zum Brand eines Volvos. Die Feuerwehr Untergruppenbach und Feuerwehr Ilsfeld waren insgesamt mit 34 Personen und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Zudem war die Autobahnmeisterei Ludwigsburg zur Absicherung und Reinigung an der Einsatzörtlichkeit. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Untergruppenbach: Brand in Garage

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Garagenbrand in Unterheinriet. Nachdem der Brand gegen 0 Uhr gemeldet wurde, konnte die Feuerwehr den Brand glücklicherweise schnell löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt, doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften und fünf Fahrzeugen am Brandort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell