Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mit Alkohol unterwegs, Sachbeschädigung, Einbruchsversuche, Unfallflucht, Schwerer Unfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Autofahrer versucht vor Kontrolle zu flüchten Am frühen Montag, gegen 0 Uhr fiel, ein 22-jähriger Fahrer eines VWs auf der Brackenheimer Straße in Heilbronn durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierdurch überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte sein Auto so stark, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Bei der Kontrolle zeigte sich der Fahrer verbal aggressiv und versuchte sich als Beifahrer auszugeben. Da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand, wurde eine Blutprobe erhoben. Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

Gemmingen: Terrasse verwüstet und Fenster eingeschlagen Am frühen Samstag, um 01.30 Uhr, wurde die Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Richener Straße verwüstet und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen konnte dabei beobachtet werden, wie sie von der Tatörtlichkeit flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Einbruchsversuch in Lkw

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen versuchte eine unbekannte Person in einen LKW in der Werderstraße in Heilbronn einzubrechen. Das Fahrzeug wurde beschädigt, es wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 2090 entgegen. Heilbronn: Zeugen zu Unfallhergang gesucht Am Samstagabend kam es gegen 18.35 Uhr es an der Kreuzung Allee/Mannheimer Straße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich beim Linksabbiegen in die Mannheimer Straße. Der 58-jährige Fahrer eines Ford Ranger sowie der 40-jährige Fahrer eines BMW waren auf den jeweiligen Fahrspuren der Allee in Fahrtrichtung Mannheimer Straße unterwegs. Beide gaben an, ihre Spur beibehalten zu haben, doch es kam zum Kontakt zwischen der rechten Frontstoßstange des Ford Ranger und der hinteren linken Tür und dem hinteren Kotflügel des BMW. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 9.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 2090 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neuenstadt: Unfallflucht auf Parkplatz von Discounter Am Samstagabend gegen 18.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Neuenstadt am Kocher zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Fahrerin touchierte beim Rückwärtsausparken einen geparkten Pkw und beschädigte diesen an der Heckstoßstange. Anschließend verließ sie die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Fahrerin wird als etwa 50 Jahre alt, mit langen dunklen Haaren beschrieben. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden. Flein: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Haus in der Falterstraße einzubrechen. Der Täter schlug ein Loch in ein Fenster, konnte jedoch aufgrund einer Verriegelung nicht ins Haus eindringen und floh daraufhin. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Oberstenfeld: Zwei Schwerstverletzte nach Verkehrsunfall Am Freitag gegen 1.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2092 im Waldgebiet zwischen Prevorst und Gronau. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die abschüssige Straße in Richtung Gronau und verlor in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi S4 kam auf die Gegenspur und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Nach etwa 30 Metern kollidierte der Pkw mit einem Baum. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer, ein 35-jähriger Mann, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus wurden der Führerschein sowie das Fahrzeug beschlagnahmt. Ein Unfallgutachten wurde in Auftrag gegeben, da der 26-Jährige angab, dass seine Bremsen nicht funktionsfähig waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro

