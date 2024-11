Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl aus Pkw, Einbrüche, Sachbeschädigung, Alkohol- und Drogenfahrten, Wasserschaden und Unfälle

Heilbronn (ots)

Öhringen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Gegenstände aus einem PKW. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls lag zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 13:20 Uhr. Ein roter Citroen, welcher in einer Einfahrt gegenüber des Öhringer Krankenhauses, auf Höhe der Kastellstraße 14 abgestellt war, befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls mit großer Wahrscheinlichkeit in einem unverriegelten Zustand. Hierdurch gelang es dem unbekannten Täter einige Gegenstände aus dem PKW zu entwenden und anschließend die Tatörtlichkeit zu verlassen. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Einbruchsdiebstähle Baucontainer

Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen brach eine unbekannte Täterschaft mehrere Baucontainer in Bitzfeld-Weißlensburg und Bretzfeld auf. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls in Weißlensburg lag zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Samstag, 9:30 Uhr. Die Vorhängeschlösser, mit welchen die zwei Baucontainer gesichert waren wurden mittels eines unbekannten Werkzeugs zerstört. In der Folge wurden diverse Werkzeuge und Baumaterialen in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet. Bei dem Einbruchobjekt in Bretzfeld handelte es sich ebenfalls um einen mit einem Schloss gesicherten Baucontainer, welcher neben der Schwöllbronner Straße auf der Höhe des Solarparks, abgestellt war. Die Streifenbesatzung, welche am Freitag gegen 23:00 Uhr am Tatobjekt eintraf stellte fest, dass diverse Baumaterialien im Gesamtwert von circa 5.000 Euro entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Schwabbach: Diebstahl und Sachbeschädigung von Gartenfiguren

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurden mehrere Gartenfiguren aus Keramik entwendet. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls lag zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr. Das Gartengelände, von welchem die Keramikfiguren entwendet wurden liegt auf der Höhe Hauptstraße 10 in Schwabbach. Zu den entwendeten Figuren zählen zwei Katzen, zwei Elefanten und eine Muschel. Zudem beschädigte die unbekannte Täterschaft zwei weitere Gartenfiguren aus Keramik im Gesamtwert von 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl und/oder zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Schwabbach: Einbruch beim Adventuregolf

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag brach eine unbekannte Täterschaft in den Verkaufskiosk beim Adventuregolf ein. Der genaue Tatzeitraum des Diebstahls lag zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 10:45 Uhr. Bislang unbekannter Täter hebelte zwei Fenster des Verkaufskiosks, welches sich auf der Höhe der Hammelwiesen 5 befindet, auf und entwendete in der Folge Diebesgut in Höhe von circa 6.800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Einbruchsiebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Alkoholfahrten

In der Sonntagnacht konnten mehrere Fahrzeuge angehalten werden, deren Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss fuhren. Gegen 1.15 Uhr wurde ein 35-jähriger Opel-Fahrer in der Neuenstadter Straße kontrolliert, wobei ein Alkoholgeruch durch die Polizei wahrgenommen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,66 Promille. Folglich musste der 35-Jährige die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen 3.30 Uhr wurde ein 34-Jähriger in derselben Straße kontrolliert. Dieser hatte ebenfalls einen Atemalkoholwert von rund 0,68 Promille. Beide müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Öhringen: Fahrt unter Drogeneinfluss

Nachdem ein 24-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag in Öhringen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, musste er die Polizei zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der 24-Jährige fuhr gegen 15.40 Uhr die Kastellstraße entlang und wurde einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wies er drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Kontrollierte wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mitgenommen und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Forchtenberg: Drogenfahrt

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Samstagnacht in Forchtenberg musste ein 20-Jähriger die Polizei zur Blutentnahme begleiten. Der 20-Jährige fuhr mit seinem Opel gegen 0.10 Uhr die Ohrntalstraße in Fahrtrichtung Sindringen entlang. In der Kirschenwasenstraße wurde er einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen, bei der die Polizei einen starken Cannabisgeruch wahrnehmen konnte. Da bei dem Autofahrer weitere drogenspezifische Verdachtsanzeichen festgestellt werden konnten, wurde ein Urinvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Im Anschluss wurde er einer Blutentnahme im Krankenhaus unterzogen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Öhringen: Unfall mit Alkoholeinfluss

Als ein 27-jähriger mit seinem VW am Freitagmorgen in Öhringen unterwegs war, kam es zu einem Unfall, nach welchem das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der 27-Jährige fuhr gegen 7 Uhr die Herrenwiesenstraße in Fahrtrichtung Heilbronner Straße entlang. Auf Höhe der "Kultura" kam der VW-Fahrer, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei kollidierte er mit dem dort angebrachten Verkehrszeichen, woraufhin beide Airbags auslösten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und Öl lief auf die Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille. Der 27-Jährige musste die Polizei zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Öhringen: Fahrt nach Cannabis-Konsum

In der Nacht auf Freitag wurde ein 19-jähriger Autofahrer kontrolliert, nachdem er Cannabis konsumierte. Gegen 2.40 Uhr wurde der 19-Jährige einer Verkehrskontrolle in der Haller Straße unterzogen, bei der drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der kontrollierte Autofahrer wurde anschließend einer Blutentnahme unterzogen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Künzelsau: Wasserschaden im ehemaligen Krankenhaus - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es im ehemaligen Krankenhaus durch einen geöffneten Wasserhahn zu einem Wasserschaden. Durch einen geöffneten Wasserhahn im OP-Bereich des ehemaligen Krankenhauses in der Stettenstraße breitete sich das Wasser über mehrere Stockwerke aus. Auf Grund des Schadensausmaß wird davon ausgegangen, dass das Wasser bereits mehrere Tage aus dem Wasserhahn floss. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch auf einige tausend Euro belaufen. Vermutlich wurde es versäumt die Türe ordnungsgemäß zu verschließen, wodurch sich der/ die Täter einen Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in den vergangenen Tagen Personen beobachten konnten, die sich im Bereich um oder im ehemaligen Krankenhaus in Künzelsau aufhielten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Auch über das lange Wochenende stoppt die Polizei Fahrer mit Alkohol am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bewegten Verkehrsteilnehmer ihr Fortbewegungsmittel unter dem Einfluss von Alkohol. Die Fahrten wurden durch die Polizei unterbunden. Bereit samstags kontrollierte die Polizei einen Verkehrsteilnehmer, welcher gegen 22:30 Uhr die Bahnhofstraße in Künzelsau mit seinem E-Scooter befuhr. Während der Kontrolle konnte in der Atemluft des Beschuldigten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Durch einen Atemalkoholtest konnte ein Wert von fast 1,5 Promille festgestellt werden. Auch für einen zweiten Fahrer, welcher am Sonntag gegen 2:00 Uhr in der Künzelsauer Straße von den Beamten kontrolliert wurde, war die Fahrt beendet. Der Fahrer des PKW war ebenfalls mit 1,3 Promille unterwegs. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme in Krankenhaus angeordnet.

Niedernhall: Fahrzeugführer fährt unter Wirkung von Betäubungsmitteln

Weil ein PKW-Fahrer Samstagnachts unter dem Einfluss von Cannabis fuhr, wurde ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24h untersagt. In der Samstagnacht, gegen 0:20 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Künzelsau einen Fahrer, welcher mit seinem PKW durch Niedernhall fuhr. Bereits zu Beginn der Kontrolle waren drogentypische Verdachtsanzeichen bei dem Betroffenen ersichtlich. Bei den anschließend durchgeführten Drogenvortests erhärtete sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Der danach durchgeführte Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Im Weiteren ging es für den Betroffenen zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus.

Mulfingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der K2388 in Richtung Hollenbach

Eine verletzte Person und circa 9.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Mulfingen am Donnerstagnachmittag. Am Donnerstag befuhr ein 50-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 16:20 Uhr die Kreisstraße von Mulfingen in Richtung Hollenbach. Aufgrund einer unklaren Ursache bemerkte er den wegen Gegenverkehr wartenden Mercedes-Benz, welcher ebenfalls in selber Richtung unterwegs war und nach links, auf Höhe der "Löhleinsberge" abbiegen wollte, zu spät. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht vermieden werden. Aufgrund des Aufpralls wurde die Beifahrerin des Mercedes-Benz verletzt. Sie wurde vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt und anschließend in das Krankenhaus zur weiteren Beobachtung verbracht. Der Fahrer des VW Golf, wie auch der Fahrer des Mercedes-Benz blieben unverletzt.

Stachenhausen: Schlangenlinien und Fahrt in den Gegenverkehr

Ein PKW-Fahrer der am Donnertagnachmittag auf der B19 Schlangenlinien und mehrmals in den Gegenverkehr fuhr löste einen Polizeieinsatz aus. Zwei Zeugen fiel ein PKW durch seine gefährliche Fahrweise auf und teilten dies am Donnerstagnachmittag gegen 17:45 Uhr dem Polizeirevier Künzelsau telefonisch mit. Durch die Beamten konnte der PKW auf Höhe Ortsausgang Belsenberg in Fahrtrichtung Künzelsau festgestellt werden. Die Polizeibeamten warnten den Gegenverkehr. Erst auf der Höhe eines Schnellrestaurants in Künzelsau konnte der PKW zum Anhalten gebracht werden. Während der Hinterherfahrt fuhr der 76-jährige Fahrer des PKW Schlangenlinien und mehrmals in den Gegenverkehr wodurch es wiederrum zu Gefährdungen kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Möglicherweise hatte die Fahrweise einen medizinischen Hintergrund.

Kupferzell: Einbruch in Metzgerei

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagnacht zunächst Zugang zum Verkaufsraum einer Metzgerei und hebelten danach drei Automaten des Bezahlsystems auf. In der Schlossstraße, bei einer dort ansässigen Metzgerei, wurde in der Donnerstagnacht, gegen 4:30 Uhr, eingebrochen. Die männlichen Täter hebelten die Schiebetüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort wurden die drei Automaten des Bezahlsystems aufgehebelt und die Geldkassetten entnommen. Der genaue Betrag des Kasseninhalts ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

