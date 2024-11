Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Aglasterhausen: Gullideckel um den Bahnhof ausgehoben

Heilbronn (ots)

Einem aufmerksamen Busfahrer ist es zu verdanken, dass es in Aglasterhausen am Wochenende nicht zu einem größeren Schadensereignis oder sogar zu einem Personenschaden gekommen ist.

Im Zeitraum von Samstag, 02.11., 18:00 Uhr, bis Sonntag, 03.11.2024, 06:00 Uhr, wurden um den Bahnhof in Aglasterhausen sämtliche Gullideckel ausgehoben und in einen daneben befindlichen Grünstreifen abgelegt. Der Busfahrer verständigte sofort über Notruf die Polizei, so dass die Gefahr ohne schädigendes Ereignis behoben werden konnte. Das Herbeiführen eines solch gefährlichen Zustandes wird als "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" gewertet und stellt eine Straftat dar, die empfindliche Strafen nach sich ziehen kann.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mosbach geführt. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden.

