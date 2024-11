Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand einer Firma in Flein

Heilbronn (ots)

Anwohner meldeten der Polizei am Samstag, 02.11.2024, um 14:50 Uhr, den Brand einer In-stallations-Firma im Fleiner Industriegebiet, in der Straße "Stahläcker". Nach ersten Erkenntnissen wurde die Asche eines Ofens in einem Container entsorgt. Dieser geriet hierdurch in Brand, welcher zunächst auf einen Carport und im Anschluss auf einen Teil des Firmengebäudes übergriff. Im Bereich der Flammen befanden sich auch ein Firmentransporter sowie ein Anhänger. Bei-de Fahrzeuge wurden ebenfalls zum Teil stark beschädigt. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurde ein Mitarbeiter der Firma bei ersten Löschversuchen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Es befanden sich die Feuerwehren Heilbronn und Flein mit 33 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

