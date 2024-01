Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240119-2-pdnms Breiholz: Zigarettenautomat gesprengt - Die Polizei sucht Zeugen

Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Am 19.01.24, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Breiholz ein Zigarettenautomat gesprengt. Bislang unbekannte Täter erbeuteten Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Höhe.

Ein Passant war durch einen lauten Knall auf die Sprengung des Automaten aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert.

Ein möglicherweise mit der Tat zusammenhängender silberner PKW hatte sich kurz darauf vom Tatort entfernt.

An dem Zigarettenautomaten entstand ein erheblicher Sachschaden.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu auffälligen Personen oder einem silbernen Kleinwagen im tatrelevanten Zeitraum machen können, sich bei einer örtlichen Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 110 zu melden.

