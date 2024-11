Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Heilbronn darüber informiert, dass es im Innen- und Außenbereich eines Lokals in der Bahnhofstraße in Heilbronn zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, bei der ein Mann mit einem Gegenstand verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen an der Örtlichkeit zufolge soll der spätere Tatverdächtige gegen 2:30 Uhr das Lokal betreten und lautstark die Bestellung eines Taxis gefordert haben. Aufgrund seines unflätigen Auftrittes im Lokal wurde der Mann aus diesem verwiesen. Er soll dieser Aufforderung nachgekommen sein jedoch in der Folge im Außenbereich herumgeschrien und zusätzlich gegen die Scheibe des Lokals geschlagen haben.

Gemeinsam mit einem 47-jährigen Gast ging die Betreiberin des Lokals daraufhin nach draußen wo es in der Folge zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Gast und dem Randalierer kam. Hierbei verletzte der Tatverdächtige den Gast mit einem Gegenstand am Kopf, stieg in ein Taxi und flüchtete.

Der 47-Jährige wurde hierbei so schwer verletzt, dass er infolge seines massiven Blutverlustes in eine Klinik gebracht wurde. Zwischenzeitlich ist er außer Lebensgefahr.

Durch Bilder der Überwachungskamera im Lokal konnte ein 38-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Täter identifiziert und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts des versuchten Totschlags noch am Abend des 1. Novembers einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde hierbei in Vollzug gesetzt und der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

