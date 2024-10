Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis - Polizei sucht Zeugen

Künzelsau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B19 von Niederstetten nach Künzelsau. Auf der Strecke geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten zum Teil komplett in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhin-dern. Eine Polizeistreife konnte den Mercedes in Künzelsau dann schließlich anhalten. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche durch die Fahrweise des 76-Jährigen gefährdet wurden. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Künzelsau, Tel.: 07940/9400, in Verbindung setzen.

