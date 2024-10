POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch

Heilbronn (ots) - Igersheim: Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch um 10 Uhr, kam es in Igersheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während eine Familie nicht Zuhause war, gelangten bislang unbekannte Täter durch die Terrassentüre in ihr Einfamilienhaus in der Straße "Holzäcker". Was entwendet wurde ist nach jetzigem Stand noch unklar. Nun ermittelt die Polizei in diesem Fall und ...

