Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher entwenden Werkzeuge aus Baumarkt

Esplekamp (ots)

(AB) Bisher unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des Dienstags in einen Baumarkt an der Ecke Beuthener Straße / Hindenburgring ein. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Den Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten gegen 2.13 Uhr über eine Seiteneingangstür im Bereich der Warenanlieferung unter Anwendung von grober Gewalt in den Markt ein. Kurz nachdem der Notruf auf der Leitstelle der Polizei einging, erreichten die ersten Streifenwagen den Tatort. Eine Durchsuchung des Gebäudes blieb für die Einsatzkräfte erfolglos.

Die Täter hatten es unter anderem offenbar auf elektrische Kleinwerkzeuge der Marke Bosch abgesehen. Mit ihrer Beute entfernten sich die Gesetzesbrecher schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

