Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Fahrzeugführer mit mehr als 1,0 Promille kontrolliert

LK MSE (ots)

Am 11.11.2023 haben die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg drei Fahrzeugführerinnen und einen Fahrzeugführer gestoppt, die mit einem Atemalkoholwert von über einen Promille ihr Fahrzeug geführt haben. Die Feststellungen gab es in Neubrandenburg, Demmin und Dargun. In den drei Fällen über 1,1 Promille handelt es sich um Straftaten - der Trunkenheit im Straßenverkehr. Durch eine Blutprobenentnahme wird im Anschluss der genaue Promillewert festgestellt. Bei einem Promillewert bis 1,09 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. In diesem Fall erfolgt keine Blutprobenentnahme, sondern eine Messung mit einem speziellen Gerät auf der Polizeidienststelle.

Der erste Fall ereignete sich kurz nach 00:00 Uhr auf der Woldegker Straße in Neubrandenburg. Den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg ist ein PKW aufgefallen, der mit nur 30km/h und zudem in leichten Schlangenlinien gefahren ist. Sie konnten den PKW kurze Zeit später stoppen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bei der 41-jährigen Fahrzeugführerin ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 1,88 Promille anzeigte. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg. Da die 41-Jährige ihren Führerschein nicht dabei hatte, konnte dieser vor Ort nicht sichergestellt werden. Die im Land Brandenburg wohnende Dame wurde belehrt, dass sie nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf.

Gegen 00:45 Uhr wurde durch Beamte des Polizeihauptreviers Demmin im Quitzerower Weg in Demmin ein PKW festgestellt, welcher mit nicht eingeschaltetem Licht durch die Stadt fuhr. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich, den PKW anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle der 46-jährigen Fahrzeugführerin bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es folgte die Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines.

Gegen 10:50 Uhr kontrollierten die Demminer Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen PKW. Bei der Kontrolle der 40-jährigen Fahrzeugführerin bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Es folgte die Ordnungswidrigkeitenanzeige und Untersagung der Weiterfahrt.

Gegen 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten in Dargun einen 59-jährigen PKW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Somit muss sich der 59-Jährige nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten. Nach der Blutprobenentnahme und Belehrung, dass er kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Alle genannten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell