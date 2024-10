Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Fahrt unter Drogen

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Einbrüche - hoher Schaden

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in zwei Gebäude in Buchen ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch Zutritt zu einem Steuerbüro im Schafstallweg. Dort stahlen sie Bargeld im mittleren dreistelleigen Bereich aus einer Kasse. In einem weiteren Fall verschafften sich die Täter zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch über ein Fenster Zugang zu einem Notariat in der Henry-Dunant-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten sie neben Siegeln unter anderem wichtige Schriftstücke, Computerzubehör sowie mehrere Goldmünzen aus einem Tresor. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: An Fastfood-Restaurant randaliert

Das Leuchtschild eines Fastfood-Restaurants beschädigte ein 26-Jähriger am Mittwoch in Mosbach. Der Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er sich gegen 23.20 Uhr auf den Parkplatz des Restaurants an der Bundesstraße 27 begab. Dort riss er das Reklameschild an der Zufahrt nieder und schlug darauf ein, sodass es zu Bruch ging. Da sich der Mann sehr aggressiv verhielt wurde die Polizei verständigt. Da der 26-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Dem Mann wurden ein Hausverbot sowie ein Platzverweis ausgesprochen und er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Darüber hinaus zog er sich beim Beschädigen des Schildes leichte Verletzungen zu, die jedoch nicht behandelt werden mussten.

Neckarzimmern: Unter Drogen gefahren

Ein 34-Jähriger muss mit einer Anzeige rechnen, da er unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Mazda fuhr. Der Mann war in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.15 Uhr im Bereich der Bundesstraße 27 auf Höhe Neckarzimmern-Steinbach in Richtung Gundelsheim unterwegs. Bei einer Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine illegale Beschäftigung des Mannes sowie eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Urintest verlief positiv auf Morphin, weshalb der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Da der Mann keinen Wohnsitz innerhalb von Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Es folgen eine Anzeige sowie eine Meldung an das Zollamt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell