POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht mit verletzter Frau, Brandstiftung, Poser und Kontrollen

Neckarsulm: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer flüchtete am Dienstag von einer Unfallstelle in Neckarsulm, nachdem er mit einer 41 Jahre alten Fußgängerin kollidierte. Der Mann befuhr gegen 17 Uhr die Binswanger Straße, wo er ungebremst auf den Gehweg fuhr, wo die 41-Jährige gerade aus einer Hofeinfahrt herauslief. Der Fahrrad-Lenker kollidierte daraufhin frontal mit der Frau, wodurch beide zu Boden stürzten. Der Mann beschuldigte daraufhin die Fußgängerin den Unfall verursacht zu haben, schob sein Fahrrad neben sich her und entfernte sich unerlaubt in Richtung Heilbronner Straße von der Unfallstelle. Wenig später verständigte die 41-Jährige die Polizei. Sie wurde leicht verletzt und begab sich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 43-Jährige konnte durch die Polizei angetroffen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort rechnen.

Eppingen: Beim Posen gestürzt

Ein 19-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, nachdem er versuchte auf dem Hinterrad seines Motorrads über den Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Eisenbahnstraße in Eppingen zu fahren. Der junge Mann fuhr gegen 19 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit und auf dem Hinterrad, wobei der die Kontrolle über sein Kraftrad verlor. Er stürzte dabei nach hinten und sein Motorrad rutschte mehrere Meter weiter, bis es unter einem geparkten Pkw zum Liegen kam. Hierdurch wurde das Auto am Heck beschädigt. Der Fahrer rutschte ebenfalls über den Asphalt, weshalb seine leichten Verletzungen vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

A6 / Untereisesheim: Viele Verstöße bei Kontrolle

Auf der Autobahn 6 kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Weinsberg am Montagnachmittag 60 Fahrzeuge und stellten einige Verstöße fest. Die Beamten überprüften an der Anschlussstelle Untereisesheim zwischen 15 Uhr und 20 Uhr 110 Personen. Dabei wurde eine Person, die mit europäischer Haftbefehl gesucht wurde, festgenommen, eine Person ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen und mehrere Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Darunter lagen fünf Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung vor, waren acht Personen nicht angeschnallt, verstießen zwei Fahrer gegen den Sozialvorschiften und eine Person nutze ihr Handy während der Fahrt.

