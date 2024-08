Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Polizeieinsatz nach mehreren Stunden beendet - Psychisch Kranker von der Polizei festgenommen

Zell am Harmersbach (ots)

Um die Gefahrensituation im Tannenweg einzuschätzen, inwieweit eine Gefährdung für andere Personen besteht und auch um eine mögliche Selbstgefährdung des Mannes auszuschließen, versuchten die Polizeibeamten mit Betreuern, Fachkliniken und Behörden eine fachliche Einschätzung zu bekommen, um Zugang zu dem Mann zu finden. Dabei stand auch im Vordergrund, die eingesetzten Beamten und Unbeteiligte zu schützen. Jegliche Kontaktaufnahme mit dem psychisch Auffälligen war in dieser Phase nicht möglich. In seinem Ausnahmezustand zeigte sich der Mann mit Messern bewaffnet wiederholt am Fenster und auf dem Dach. Zudem warf er Gegenstände und Unrat aus dem Fenster im Obergeschoß. Gegen 11 Uhr verschafften sich polizeiliche Spezialkräfte und Beamte der Verhandlungsgruppe Zugang zu dem Gebäude. In dieser Zeit stieg der Mann bewaffnet mit zwei Messern erneut durch das Fenster einer Gaube auf das Dach. Jegliche Kontaktaufnahme durch die Polizei scheiterte zunächst, da der auf dem Dach sitzende Mann nicht ansprechbar war. Beamten der Verhandlungsgruppe gelang letztendlich doch Zugang zu ihm zu bekommen und ihn zur Rückkehr ins Haus zu bewegen. Dort konnte der psychisch Kranke von Kräften des Spezialeinsatzkommandos vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt.

Bereits einige Tag zuvor fiel der Mann in den umliegenden Straßen auf, weil er die Gärten der Nachbarschaft durchstreifte und im Keller eines Wohnhauses Alkohol entwendete. Nach der anschließenden Polizeikontrolle und Anzeigenaufnahme begab sich der Mann noch am Montag in ärztliche Behandlung. Am Mittwoch nach Entlassung aus der Fachklinik machte er erneut auf sich aufmerksam, indem er Gegenstände aus dem Haus in den Vorgarten warf. Eine Gefährdung oder Bedrohungsituation lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten konnte vor Ort keinen Kontakt mit ihm aufnehmen, da er die Fenster verschlossen hatte und die Tür nicht öffnete. Wegen der Müllentsorgung erfolgt eine Anzeige an die zuständige Behörde, ob ihm noch weitere Straftaten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Polizeipräsident Jürgen Rieger bedankt sich bei den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und allen Helfern für ihr professionelles und umsichtiges Vorgehen und ist froh, dass sowohl Unbeteiligte als auch die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte unversehrt den Einsatz beenden konnten.

POL-OG: Zell am Harmersbach /Unterharmersbach - Polizeieinsatz - Update 10.30 Uhr

Offenburg Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands eines Mannes waren am frühen Donnerstagmorgen mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Ein Mann fiel kurz nach 7 Uhr durch sein aggressives Verhalten zunächst in der Hauptstraße Richtung Unterharmersbach auf, indem er nach Angaben eines Anrufers randalierte und Personen bedroht haben soll. Danach sei er in Richtung Unterharmersbach weggelaufen. Kurze Zeit später wurde der psychisch Auffällige auf dem Dach eines Zweifamilienhauses gesichtet, bewaffnet mit einem Messer. Das Haus sowie die nähere Umgebung wurde von den eingetroffenen Einsatzkräften umstellt und versucht mit dem Mann, der sich inzwischen im Obergeschoß aufhielt, Kontakt aufzunehmen, was bislang ohne Erfolg war. Zur Unterstützung wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen. Aktuell beschränkt sich der Einsatzraum auf das Haus im Tannenweg, wo sich der psychisch Auffällige nach derzeitigem Stand alleine aufhält. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Gefährdung anderer Personen.

Zell am Harmersbach / Unterharmersbach - Polizeieinsatz

Zell am Harmersbach Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation kommt es aktuell in Unterharmersbach zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem Anrufer kurz nach 7 Uhr einen psychisch auffälligen Mann in der Hauptstraße gemeldet hatten, konzentrieren sich die polizeilichen Maßnahmen momentan auf ein Haus im Tannenweg.

