Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - E-Scooter fährt Frau an

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch wurden ein E-Scooter-Fahrer und eine Fußgängerin leicht verletzt. Der 32-jährige E-Scooter Fahrer fuhr mutmaßlich gegen 15 Uhr die Sophienstraße in absteigender Fahrtrichtung entlang. Auf Höhe der dortigen Hofapotheke wollte die 57 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Hund die Straße überqueren. Der E-Scooter Fahrer bemerkt offenbar aus Unachtsamkeit die Frau nicht, wodurch es zur Kollision der beiden kam. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell