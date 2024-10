Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn nach Abrechnungsbetrug mit Corona-Teststelle

Heilbronn (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn zu einem Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen wurde eine 28-jährige Betreiberin einer Corona-Teststelle in Heilbronn festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, in ihrer Funktion als Geschäftsführerin einer Teststelle Leistungen in Höhe von rund 680.000 Euro zu Unrecht abgerechnet zu haben.

Ab Januar 2022 betrieb die Tatverdächtige als Geschäftsführerin eine Corona-Teststelle in Heilbronn. Im Jahr 2023 wurde diese Teststelle vom Robert Koch-Institut als auffällig gemeldet, was zu einer Überprüfung durch die Kassenärztliche Vereinigung führte. Im Zuge der Prüfungen wurden erhebliche Unregelmäßigkeiten in den Abrechnungsunterlagen festgestellt. Die weiteren Ermittlungen des Arbeitsbereichs Betrug bei der Kriminalpolizei Heilbronn ergaben, dass die Tatverdächtige zwischen Dezember 2021 und Februar 2023 eine Gesamtsumme von rund 750.000 Euro abgerechnet haben soll, von der etwa 680.000 Euro nicht durch tatsächlich erbrachte Leistungen gedeckt gewesen sein sollen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse erhob die Staatsanwaltschaft Heilbronn am 25.09.2024 Anklage zum Amtsgericht Heilbronn wegen des Vorwurfs des zehnfachen Computerbetrugs und beantragte zeitgleich den Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr gegen die türkische Staatsangehörige. Dieser wurde am 18. Oktober 2024 vom Amtsgericht Heilbronn erlassen, woraufhin die 28-Jährige am Dienstag, den 22.10.2024, an ihrer Wohnanschrift festgenommen werden konnte. Sie wurde am Folgetag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Amtsgericht Heilbronn - Schöffengericht - hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

