Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Diebstählen aus PKW

Heilbronn (ots)

Walldürn: Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Pkw ermittelt

Die Polizei in Walldürn konnte nach einer Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich Walldürn, Mitte September 2024, einen Tatverdächtigen ermitteln.

Wegen einiger dieser Fälle wurde bereits am 19. September eine Pressemitteilung seitens des Polizeipräsidiums Heilbronn und ergänzend am selben Tag einen Aufruf an die Bevölkerung von Walldürn veröffentlicht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5867987 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5868436

Die Presseaufrufe sowie eine durch den Polizeiposten Walldürn durchgeführte Nachbarschaftsbefragung zur Sensibilisierung der Bevölkerung von Walldürn führte dazu, dass mehrere Personen der Polizei Aufnahmen ihrer privaten Videoüberwachungsanlage zur Verfügung stellten um dadurch die Ermittlungen zu unterstützen.

Bereits am 19.09.2024, konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, ein 26 Jahre alter Mann aus Bayern in Walldürn vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte für die Meldeadresse in Bayern sowie für den ermittelten Aufenthaltsort des Mannes im Neckar-Odenwald-Kreis Durchsuchungsbeschlüsse die anschließend vollstreckt wurden. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen gegen den Beschuldigten wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und zwischenzeitlich ausgewertet werden. Dadurch steht der 26-Jährige im Verdacht noch weitere Straftaten begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

