POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Illegale Reifenentsorgung, Auffahrunfall vor einer Ampel, Diebstahl eines Anhängers, Autofahrerin ohne Führerschein und mehr

Heilbronn (ots)

Boxberg: Illegale Reifenentsorgung

Im Tatzeitraum von Ende September bis 22.10.2024 kam es in einem Waldstück auf der Gemarkung Uiffingen, etwa zwei Kilometer außerhalb von Uiffingen in Richtung Eubigheim im Gewann Hetterichsfeld, zu einer illegalen Entsorgung von Altreifen. Der bislang unbekannte Umweltsünder entsorgte ca. 30 Autoreifen, zwei Anhängerreifen und einen Moped Reifen am dortigen Waldrand. Dorthin müsste der Täter mit einem kleineren Lkw oder einem Pkw mit Anhänger gefahren sein, um die Reifen abzulagern. Wer kann Hinweise auf den Müllentsorger geben? Wer hat einen Transport beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Umwelt und Gewerbe unter Tel. 09341/81-0 entgegen.

Bad Mergentheim: Auffahrunfall vor einer Ampel

Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B19 in Bad Mergentheim. Eine 29-jährige Ford-Fahrerin bremste vor der Bedarfsampel, Höhe der Esso Tankstelle ab, weil diese auf Rot umschaltete. Der dahinterfahrende Mercedes-Fahrer, bemerkte dies zu spät und fuhr der Ford-Fahrerin auf. Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 19.500 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim: Diebstahl eines Anhängers

Unbekannte Täterschaft entwendet im Zeitraum von Mittwoch, 10 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, einen Anhänger aus seinem Schrebergarten beim alten Sportplatz in Markelsheim. Dieser war zusätzlich mit einem Kastenschloss besonders gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, soll sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Bad Mergentheim: Diebstahl von Zigaretten

Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag 6 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Zigaretten im Gesamtwert von 2200 Euro, aus einer Supermarktfiliale in der Bad Mergentheimer Igersheimer Straße. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, soll sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Tauberbischofsheim: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Montag, gegen 19 Uhr, konnte ein E-Scooter-Fahrer, der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim konnte bei dem 32-jährigen Fahrer Alkoholgeruch und Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille und ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss mit einer Anzeige rechnen.

Boxberg: Autofahrerin ohne Führerschein

Am Sonntagmittag, gegen 15 Uhr, konnte zwischen Sachsenflur und Schweigern eine Autofahrerin festgestellt werden, die ohne Fahrerlaubnis ein Auto führte. Sie machte auf sich aufmerksam, da sie Schlangenlinien fuhr, abrupte Lenkbewegungen durchführte und mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam. Ihr Mann saß als Beifahrer im PKW und ihre zwei Kleinkinder ordnungsgemäß gesichert auf den Rücksitzen. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Grünsfeld: Brand einer Mülltonne

Am Montag, gegen 22 Uhr, teilte ein Anrufer mit, dass eine Mülltonne im Außenbereich einer Firma in der Straße Waltersberg in Grünsfeld in Flammen steht. Die Feuerwehr Grünsfeld löschte den Brand. Hinweise auf die Ursache der Brandentwicklung konnten nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Tauberbischofsheim: Minderjähriger unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Am Montag, gegen 23 Uhr, wurde ein Minderjähriger alkoholisiert auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 14-Jährige war in der Straße "Am Wörth" am dortigen Wörthplatz in Tauberbischofsheim unterwegs. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille.

Werbach-Wenkheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bislang unbekannte Täter drangen vergangenes Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Lebensmittelgeschäft im Wiesenweg in Werbach-Wenkheim ein. Den Tätern gelang es, Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich zu erbeuten. Darüber hinaus entwendeten die Täter Briefmarken, Tabakwaren und Alkoholika in größeren Mengen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 zu melden.

