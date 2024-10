Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lange Sperrung der Neckartalsstraße nach Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn- Böckingen: Wer hatte Grün?

Eine lange Sperrung der Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen sowie mehrere verletzte Pkw Fahrer sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag im Bereich der Einmündung zur Viehweide auf der Neckartalsstraße in Heilbronn-Böckingen ereignete. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen an der Unfallstelle bog der 39-jährige Fahrer eines KIA Carnival aus Richtung Viehweide in die Neckartalstraße ein und wollte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen.Zeitgleich kam aus Richtung Lauffen ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter angefahren und kollidierte mit dem KIA. Möglicherweise durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA zurückgeschleudert, sodass der Wagen auf zwei verkehrsbedingt an der roten Ampel Richtung Lauffen wartende PKWs prallte. Eines der beiden wartenden Fahrzeuge, ein Ford Kuga wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Kuga musste wie der KIA und der Mercedes Sprinter abgeschleppt werden. Der Fahrer des KIA wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, er verletzte sich ebenso wie sein mitfahrendes 9-jähriges Kind leicht. Der Sprinterfahrer zog sich vermutlich schwerere Verletzungen zu, das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der 59-Jährige im Ford Kuga wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht gänzlich klar. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht daher Zeugen die den Unfall beobachten konnten. Diese werden darum gebeten, sich beim Revier unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 - 60.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme war gegen 17:20 Uhr beendet.

