POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle in Walldürn und Höpfingen, Sachbeschädigung in Buchen, Einbrüche in Höpfingen, Hardheim und Schwarzach, Tote Schafe in Seckach, Brand eines Rollers in Osterburken

Walldürn: Sturz mit Pedelec

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Pedelec-Fahrer beim Abbiegen mit seinem Rad und war zunächst nicht ansprechbar. Ein Zeuge leistete Erste-Hilfe, in dem er den Notruf wählte und einen in direkter Nachbarschaft wohnenden pensionierten Arzt herbeiholte, der sich um den Gestürzten kümmerte. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes, wurde der Pedelec-Fahrer medizinisch versorgt und fand wieder zu Bewusstsein. Der Radfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Höpfingen: Unfall an Einmündung

Am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B27 bei Höpfingen zu einem Unfall. Eine 18 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte auf die B27 auffahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Hardheim kommenden Hyundai. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand aus den vollbesetzten Pkws verletzt. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste deshalb abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Buchen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an dem Parkplatz gegenüber des Lindensaals im Kettlerweg in Hettingen zu Beschädigungen an einem Auto. Ein bisher unbekannter Täter verbog die vorderen und hinteren Scheibenwischer, riss das hintere Nummernschild ab und beschädigte den rechten Außenspiegel leicht. An einem weiteren Auto wurde ebenfalls der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zum Täter oder zur Tat machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 904-0 beim Polizeirevier Buchen melden.

Osterburken: Brand eines Rollers

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Brand eines Rollers in der Carl-Orff-Straße in Osterburken. Der Besitzer des Rollers gab an zuvor Essen in einem "Kazan" (russischer Gusseiserner Topf, welcher mittels Holz befeuert wird) zubereitet zu haben. Anschließend löschte er die Glut mit etwas Wasser und stellte den Kazan zurück in den Unterbau seiner Garage. Nach einer gewissen Zeit entfachte die wohl nicht komplett gelöschte Glut ein kleines Feuer, welches auf seinen abgemeldeten Roller überging. Als er den Brand bemerkte, schob er den brennenden Roller nach draußen ins Freie und lies ihn ausbrennen. Die Feuerwehr Osterburken war vor Ort.

Höpfingen: Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Höpfingen. Der Täter verschaffte sich vermutlich Zutritt in das Haus, indem er ein Fenster im Erdgeschoss einschlug. Nach jetzigem Stand wurde eine Armbanduhr entwendet. Hinweise zur Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer: 06281 904-0.

Unterneudorf: Person im Traktor eingeklemmt

Am Freitagmittag wurde ein 70-jähriger Traktorfahrer in seinem umgekippten Traktor in Unterneudorf eingeklemmt aufgefunden. Um 12:00 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Buchen ein sich in massiver Schräglage befindlicher und offenbar eingebrochener Traktor linksseitig am Acker vor der Ortseinfahrt Unterneudorf festgestellt werden. Bei der Nachschau konnte der 70-jährige Fahrer hilflos auf dem Traktor angetroffen werden. Er hatte beim Ausfahren aus dem Acker die Ausfahrt knapp verfehlt und war über einen selbst angelegten Kanal gefahren. Dieser brach ein, sodass der Traktor mit beiden rechten Rädern im Graben feststeckte und die linken Räder in die Luft ragten. Da der Fahrer an den Bedienelementen des Traktors verheddert war, wurde die Feuerwehr zur sicheren Befreiung angefordert. Mit 32 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen konnte der Traktor samt Fahrer gefahrenlos aus dem Graben gezogen werden. Der Traktorfahrer wurde nicht verletzt.

Hardheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, kam es in Hardheim zu einem Einbruch in einem Wohnhaus im Spessartweg. Der Hausbesitzer selbst alarmierte die Polizei da er über die Überwachungskamera in seinem Wohnhaus eine unbekannte Person sah, welche mit einer Taschenlampe herumleuchtete. Vor Ort konnte von der Polizei eine aufgebrochene Terrassentür feststellen. Später stellte sich heraus, dass Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Vom Täter fehlte zwischenzeitlich jede Spur.

Mosbach: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem ein 46-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Personen in Neckarelz verletzt hatte, griff dieser im Anschluss auch die eingesetzten Polizeibeamten an. Aufgrund einer vorangegangener Körperverletzung wurde die Polizei alarmiert. Im Rahmen des Einsatzes, leistete der Mann Widerstand gegenüber den Beamten und versuchte einen Polizisten zu treten. Während der Widerstandshandlung führte der 46-jährige ein Küchenmesser zugriffsbereit im Hosenbund mit. Den Einsatzkräften gelang es den Mann zu überwältigen der anschließen die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbrachte.

Schwarzach: Einbruch in Apotheke

Zwischen Mittwoch und Samstag kam es zu einem Einbruch in einer Apotheke in Unterschwarzach. Ein unbekannter Täter versuchte in oben genanntem Zeitraum in die Apotheke in der Hauptstraße durch die Hintertür hineinzugelangen. Der Versuch misslang, jedoch sucht die Polizei nach Zeugen, die den Täter oder die Tat beobachten konnten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer: 06261 809-0.

Mosbach: Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag wurde ein E-Scooter in Mosbach im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 23 Uhr gestohlen. Der 26-jährige Besitzer stellte seinen E-Scooter am Bahnhof Mosbach ab und sicherte diesen mit einem Fahrradschloss. Am Abend stelle er den Verlust des E-Scooters fest. Das Fahrradschloss lag aufgebrochen daneben. Hinweise zur Tat oder dem Täter bitte an die Polizei in Mosbach, Telefonnummer 06261 809-0.

Seckach: Zeugenaufruf nach Fund von toten Schafen

Bereits zwischen dem 23. September und dem 28. September wurden zwei tote Schafe in einem Waldgebiet in Seckach aufgefunden. Die Kadaver befanden sich circa 1,5 Kilometer außerhalb von Seckach in Richtung Großeicholzheim, unterhalb des Gewässers "Ammelsbach". Sie wiesen keine Ohrenmarken oder Spuren davon auf. Warum die Tiere verendet sind, ist unbekannt. Am 14.10.2024 wurde nun ein weiteres Schaf an der gleichen Stelle durch einen Zeugen entdeckt. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich beim Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/81-0 zu melden.

