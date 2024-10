Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Beleidigung in Künzelsau, Feuer greift Hecke und Bäume an, Frau in Öhringen bei Unfall verletzt, Geschwindigkeitskontrolle ohne großes Fehlverhalten

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Nach Beleidigungen in die Zelle

Aufgrund starker Stimmungsschwankungen musste ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen schlussendlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 2.50 Uhr beleidigte der Mann zunächst zwei Mitarbeiter einer Securityfirma einer Asylunterkunft in der Künzelsauer Würzburger Straße. Im weiteren Verlauf warf er einen Mülleimer auf die Straße und beschädigte zudem die Eingangstür zum Gebäude. Auch durch die eintreffende Streifenwagenbesatzung ließ sich der 29-Jährige nicht beruhigen, weshalb er zunächst in Gewahrsam genommen wurde. Einer hierfür erforderlichen körperlichen Durchsuchung widersetzte sich der Mann vehement. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und beleidigte auch die Einsatzkräfte fortwährend. Da der Betroffene in der Zelle mehrfach versuchte sich selbst zu verletzen und sich offenbar in einem psychisch kritischen Zustand befand, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde bei den Widerstandshandlungen niemand.

Künzelsau: Feuer griff auf Hecke über

An einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Weilersbach und Kocherstetten verbrannte ein 56-Jähriger am Samstagnachmittag Reisig. Die Reisigverbrennung war zwar genehmigt, jedoch griffen die Flammen auf eine angrenzende Hecke sowie Bäume über, die dadurch beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Feuerwehr Künzelsau konnte die Flammen schnell löschen.

Öhringen: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Öhringen wurde eine 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau befuhr den Fahrradweg im Bereich der Straße Seinsfeldle in Richtung Pfedelbach als eine 62-Jährige mit ihrem Citroen den Parkplatz eines dortigen Baumarkts in Richtung Treffener Ring verlassen wollte. Trotz einer Vollbremsung konnte die Radfahrerin eine Kollision nicht vermeiden. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Bretzfeld: Geschwindigkeitskontrolle am Freitag

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagvormittag in Bretzfeld, im Bereich der Öhringer Straße / Weißlensburger Straße, konnten insgesamt 38 Fahrzeuge gemessen werden. Angezeigt wurden insgesamt drei davon. Der Spitzenreiter auf der auf 30 km/h begrenzten Strecke lag bei 57 km/h. Keiner der Verkehrsteilnehmer muss daher mit einem Fahrverbot rechnen und insgesamt ist dies ein erfreuliches Ergebnis. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell