POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Lieferfahrzeug auf Abwegen, Frau in Zug eingeschlossen, Drogenfahrt, Einbruch in unverschlossene Autos und ein Verkehrsunfall

Heilbronn: Lieferfahrzeug ohne Fahrer unterwegs Ein Lieferfahrzeug machte sich am Dienstagvormittag in der Heilbronner Unterlandstraße selbstständig. Der 30 Jahre alte Paketbote hatte seinen Wagen um kurz vor 11 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und vermutlich vergessen die Handbremse des VWs anzuziehen. Der Lieferwagen rollte daraufhin den Hang hinunter und kollidierte mit einem Zaun. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Auto und dem Zaun entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ungefähr 15.000 Euro.

Eppingen: Frau in Zug eingeschlossen

Eine 36-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in einem Zug vergessen. Die Stadtbahn hielt um kurz vor 15 Uhr am Bahnhof Eppingen und die Fahrgäste wurden aufgefordert, die Bahn zu verlassen. Die 36-Jährige konnte wohl aufgrund einer Sprachbarriere den Anweisungen des Schaffners nicht folgen, blieb im Zug sitzen und wurde daraufhin versehentlich darin eingeschlossen. Ein Zeuge erkannte die missliche Lage der Frau und informierte die Polizei. Die Beamten blieben bei der Eingeschlossenen, bis sie eine knappe Dreiviertelstunde später schließlich von einem Verantwortlichen befreit werden konnte. Die Dame setzte ihren Weg mit anderen Verkehrsmitteln fort.

Heilbronn: Unverschlossene Autos ausgeräumt Zwei Männer entwendeten in der Nacht auf Mittwoch in der Heilbronner Innenstadt Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen. Die beiden wurden gegen 3 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Schäfergasse und der Endgasse an den Türen der geparkten Fahrzeuge zogen und diese nach der leichten Öffnung durchwühlten. Dabei wurde mindestens ein Geldbeutel aus einem der Fahrzeuge entwendet. Die beiden wurden von der informierten Polizei am Hauptbahnhof angetroffen. Dabei entdeckten die Beamten auch Diebesgut, dass bislang noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Personen, aus deren Fahrzeugen in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls Gegenstände entwendet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Autoinsassen bei Überschlag verletzt Drei Personen mussten nach einem Unfall am Dienstagabend bei Schwaigern von Rettungskräften verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 60-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 2048, als er mit seinem VW zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch mit dem Auto wieder auf die Straße zu gelangen, übersteuerte er wohl sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hier begann sich der Golf zu überschlagen und blieb schließlich auf dem Dach in einem Feld liegen. Der Fahrer und eine Frau, die auf dem Rücksitz gesessen hatte, erlitten leichte Verletzungen. Die 61 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Über den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Offenau: Unter Drogen am Steuer

Ein 24-Jähriger wurde am frühen Dienstagmorgen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Steuer eines Autos erwischt. Der Mercedes war einer Polizeistreife gegen 1.30 Uhr in Offenau aufgefallen und schließlich einer Kontrolle unterzogen worden. Da die Polizisten den Eindruck bekamen, dass der 24-Jährige unter Drogen stand, wurde ein Test mit ihm durchgeführt. Da dieser ein positives Ergebnis in Bezug auf den Konsum von THC anzeigte, musste der junge Mann die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Er muss nun mit einem Bußgeld und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

