POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Unfall mit Kind

Niederstetten: Einbruch im Bildungszentrum - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in das Bildungszentrum Niederstetten eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Hauptstraße, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büros und brachen schließlich einen Tresor auf, aus dem etwa 500 Euro gestohlen wurden. Der Sachschaden wird weitaus höher geschätzt. Die Polizei Bad Mergentheim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Vermeintlicher Unfall mit einem Kind

Ein Radfahrer hat sich bei der Polizei in Bad Mergentheim gemeldet. Dieser fuhr am Montagnachmittag gegen 13:20 Uhr mit seinem Rad im Kurpark Bad Mergentheim auf dem dortigen Radweg parallel zur Igersheimer Straße vom Schellenhäuschen in Richtung Kapuzienerstraße. Etwa auf Höhe der Schlossgartenstraße überholte der Radler ein Kind, welches hierbei ein Schritt zur Seite machte, sodass es zur Berührung zwischen Kind und Rad kam. Der Radfahrer stürzte hierbei, verletzte sich jedoch nicht. Er sprach den circa achtjährigen Jungen an, welcher sich jedoch wortlos entfernte. Nun ist unklar, ob sich der Bub verletzt hat. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder die Eltern des Jungen werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

