Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Bei einem Unfall in Buchen wurde am Dienstagabend ein Rollerfahrer leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war der 15-Jährige mit seinem Zweirad auf der Walldürner Straße vom Kaufland kommend in Richtung Stadthalle unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 50-Jähriger mit seinem BMW dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Berthold-von-Henneberg-Straße bog der BMW-Fahrer nach links ab, übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden 15-Jährigen auf seinem Roller und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Der Jugendliche stürzte von seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell