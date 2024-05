Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Müllcontainer angezündet

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Montag (13.05.24) haben Unbekannte zwei Müllcontainer auf dem Schulhof der Profilschule angezündet. Gegen 00.20 Uhr meldeten Zeugen das Feuer. Ein Container brannte vollständig, ein zweiter in Teilen ab. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell