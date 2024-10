POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 15.10.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Einbruch in Wohnung am Mittag Ein 59-Jähriger aus Bad Rappenau musste am Montagnachmittagfeststellen, dass jemand in seine Wohnung eingebrochen war. Der 59-Jährige verließ am Morgen gegen 7.40 Uhr seine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in der Mörikestraße. Als er gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass ein ...

mehr