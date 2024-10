Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Wohnungseinbruch und Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruch in Wohnung am Mittag Ein 59-Jähriger aus Bad Rappenau musste am Montagnachmittagfeststellen, dass jemand in seine Wohnung eingebrochen war. Der 59-Jährige verließ am Morgen gegen 7.40 Uhr seine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in der Mörikestraße. Als er gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die Terrassentüre der Wohnung beschädigt und sich dadurch Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Jemand hatte sämtliche Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte der 59-Jährige bisher nicht sagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Tat oder zum Täter sagen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

A6/Bad Rappenau: Unfall mit hohem Sachschaden Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist die Folge eines Unfalls auf der A6 bei Bad Rappenau am Montagnachmittag. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr den linken der drei Fahrstreifen in Richtung Mannheim und verlor, vermutlich aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam ins Schleudern und stieß gegen die Schutzplanke auf der linken und rechten Seite und kollidierte mit einem 21-jährigen Audifahrer, der sich rechts neben ihm befand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es mussten jedoch beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Heilbronn: Unfall mit Totalschaden

Zwei abgeschleppte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalles am Montagnachmittag in Heilbronn. Ein 47-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Neckartalstraße in Richtung der Bundesautobahn 6. Er kam, vermutlich aus Müdigkeit, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Sattelzuggespann, das sich auf einem Fahrstreifen der Neckartalstraße in Richtung der Untereisesheimer Straße befand. Durch den Zusammenstoß verlor der Kraftstofftank des Mercedes eine erhebliche Menge an Diesel, der von der Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen vor Ort war, aufgenommen wurde. Sowohl der 47-jährige Mercedes-Fahrer als auch der 57-jährige Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beträgt rund 30.000 Euro. Ein freiwilliger Alkoholtest beim Mercedes-Fahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille. Er musste die Polizeibeamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der Verkehr musste während der Maßnahmen durch eine Streife umgelenkt werden.

Heilbronn: Unfall mit Leichtverletzten

Weil ein 56-Jähriger zu spät auf das Bremsen der Fahrzeuge vor ihm reagierte, kam es zu einem Unfall in Heilbronn am Montagmittag. Der 56-jährige Audi-Fahrer stand als letzter von vier Fahrzeugen an einer roten Ampel in der Neckarsulmer Straße/Kreuzenstraße. Als die Ampel auf grün schaltete, musste das erste Fahrzeug, das nach rechts in die Kreuzenstraße abbiegen wollte, verkehrsbedingt halten, was die beiden Fahrzeuge hinter ihm rechtzeitig bemerkten, der 56-Jährige jedoch zu spät. Er fuhr an und kollidierte mit seiner Front mittig mit dem Heck des Fahrzeugs vor ihm. In dem PKW vor ihm wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Heilbronn: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin Nach einem Unfall am Sonntagabend in Heilbronn musste eine Fahrradfahrerin ihren Abend im Krankenhaus verbringen. Ein 52-jähriger VW-Lenker befuhr die Wartbergstraße und bog nach links in die Lessingstraße ab. Dort befand sich eine 28-jährige Fahrradfahrerin, die in Richtung der Wartbergstraße unterwegs war. Da der VW-Fahrer beim Abbiegen die Kurve zu sehr geschnitten hatte, kollidierte er mit der Fahrradfahrerin, welche sich auf ihrer Fahrbahnspur befand. Sie flog über die Motorhaube des VWs und musste aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 52-Jährigen ergab einen Wert von rund 0,3 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell