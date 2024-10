Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verletzte nach Verkehrsunfall, Parkplatzrempler

Heilbronn (ots)

Öhringen: Verkehrsunfall auf der Landstraße mit hohem Sachschaden

Weil ein PKW-Fahrer beim Abbiegen wohl nicht aufpasste, kam es am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf dem Brechdarrweg in Öhringen zum Unfall.

Der 67-jährige BMW-Fahrer befuhr den Brechdarrweg in Öhringen. Beim Abbiegen in Richtung Schillerstraße übersah er offensichtlich den Mercedes der 75-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die beiden Insassen des Mercedes wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Sachschaden durch Parkrempler

Circa 1.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Firmengebäudes am Sonntagnachmittag.

Eine 47-Jährige parkte ihren Skoda am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr, in der Straße "Im Brenntenstock", in Öhringen auf dem Firmengelände ihrer Arbeitsstelle. Gegen 16 Uhr stellte sie ein parkendes rotes Motorrad neben ihrem Auto fest. Als die Frau gegen 17 Uhr Feierabend machte, entdeckte sie einen Schaden an ihrem Skoda. An dem Auto konnte durch die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Öhringen roter Lack festgestellt werden. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

