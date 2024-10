Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Baukran stürzt auf Garagen

Heilbronn (ots)

Aus unbekannter Ursache stürzte am Montagmittag ein Baukran in Heilbronn- Sontheim um und beschädigte hierbei zwei Garagen. Gegen 12 Uhr kippte der in einer Garageneinfahrt in der Anoldstraße aufgestellte Kran um und verursachte einen Schaden im hohen zweistelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

