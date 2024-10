Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Alkoholfahrten, Überwachung der Alkohol- und Drogendelinquenz im Straßenverkehr, Einbruch in Bürogebäude, Unfall mit Reh

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Suche nach Zeugen nach Beschädigung von Verkehrsschild Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, wurde ein Verkehrszeichen am "Ritterplatz" in Wachbach durch einen unbekannten Täter mitsamt dem Fundament umgerissen. Der Unbekannte legte das "Vorfahrt gewähren" -Schild an der dortigen Örtlichkeit auf dem Boden ab. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die die Tat beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden. B19/Stuppach: Unfall mit verletztem Motorradfahrer Sachschaden im vierstelligen Bereich und ein verletzter Motorradfahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 19 bei Stuppach am Samstag gegen 18 Uhr. Ein 18-jähriger Motorradfahrer wollte in einer gezogenen Rechtskurve bei der Kreuzung K 2877- L514 ein langsam fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren nach links übersah der 18-Jährige einen 22-jährigen Audifahrer auf der Gegenfahrbahn und kollidierte unmittelbar nach dem Ausscheren mit diesem. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9500 Euro. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Audifahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Bad Mergentheim: Alkoholfahrt mit Unfall Samstagnacht kam es in Bad Mergentheim zu Unfällen mit drei Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss eines 48-jährigen Mercedes-Fahrers. Der 48-Jährige befuhr gegen 23 Uhr die Wachbacher Straße in Richtung des "Mittleren Graben" und kam, vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung, auf die Gegenfahrbahn, wo er eine 24-jährige BMW-Fahrerin touchierte. Anschließend versuchte der 48-Jährige zu flüchten und bog nach links in den "Mittleren Graben" ein. Hier verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet erneut auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem 31-jährigen Audifahrer kollidierte. Dieser hatte zuvor vergeblich versuchte auf den Grünstreifen auszuweichen um die Kollision zu verhindern. Die drei Fahrzeuginsassen des Audis wurden leicht verletzt musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro und der Mercedes, sowie der Audi mussten abgeschleppt werden. Bei einer Atemalkoholmessung wurde beim Mercedes-Fahrer ein Alkoholwert von rund 1,6 Promille festgestellt. Er musste die Polizeibeamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Werbach: Unfall unter Alkoholbeeinflussung Zu einem Unfall und einer anschließenden Blutentnahme kam es am Sonntagabend an einer Kreuzung in Werbach. Eine 35-jährige VW-Fahrerin befuhr die Schulstraße und übersah in einer Einmündung der Schulstraße/Kirchgasse einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 47-jährigen Honda-Fahrer und kollidierte mit diesem. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Honda-Fahrers wahrnehmen. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,9 Promille an. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Großrinderfeld: Unfall mit Schwerverletztem Am Freitagnachmittag kam es zu einem Unfall bei Großrinderfeld, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 60-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von Schönfeld in Richtung Gerchsheim. Aus unbekannter Ursache geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn, auf der sich ein Linienbus befand. Der Busfahrer versuchte noch auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 60-Jährige schrammte an dem Bus entlang und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 11 Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch bei dem 60-Jährigen wahrgenommen werden konnte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Bad Mergentheim: E-Scooter Fahrt unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln Am Sonntagabend stellte sich bei der polizeilichen Kontrolle einer 17-Jährigen in Bad Mergentheim heraus, dass diese unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs war. Die 17-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter die Landstraße kommend aus Richtung Bad Mergentheim. Dabei konnten Polizeibeamte beobachten, dass die Beleuchtung des Rollers nicht funktionierte, weshalb die E-Scooter-Fahrerin einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die 17-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Sie musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Boxberg: Einbruch in Bürogebäude Zwischen Freitag 15 Uhr und Samstag gegen 11 Uhr kam es in einer Firma in der Unterschlüpfer Straße in Boxberg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Hintertüre und Zerstörung der dortigen Verglasung Zutritt in das verschlossene Bürogebäude. Anschließend wurden diverse Räume durchwühlt und ein verschlossener Tresor aufgebrochen. Hierbei wurde ein niedriger vierstelliger Betrag entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden. L578/Tauberbischofsheim: Flucht nach Unfall mit Reh Freitagnacht ließ ein 57-Jähriger ein Reh auf der Landesstraße 578 in Tauberbischofsheim nach einem Zusammenstoß auf der Fahrbahn liegen und entfernte sich vom Unfallort. Der 57-Jährige befuhr gegen 23 Uhr die Fahrbahn L578, als ein Reh diese von rechts nach links überquerte. Der Fahrer stieß mit dem Reh zusammen und ließ dieses mittig auf der Fahrbahn liegen, ohne jemanden zu verständigen oder sich um die Befreiung der Fahrbahn zu kümmern. Er meldete den Vorfall rund drei Stunden später. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nun Verkehrsteilnehmer die durch das auf der Fahrbahn liegende Tier gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

